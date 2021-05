Johnson nad gangsterske tolpe: kraja psov na Otoku se je povečala za 250 odstotkov

Britanski premier Boris Johnson je nenadoma napovedal vojno gangsterskim tolpam, ki kradejo pse. O tem je napisal celo članek za tednik Mail on Sunday, v katerem je podprl novo delovno skupino, ki jo je ustanovil pravosodni minister Robert Buckland. Britanski premier in njegova zaročenka sta konec leta 2019 iz zavetišča za pse rešila in posvojila majhnega terierja, ki živi z njima na Downing streetu.

icon-expand