Johnson odločen: Dokončali bomo brexit

"Imamo 100-odstotno podporo," je Johnson dejal glede glasovanja o brexitu v parlamentu. "Vsekakor ga lahko dobimo pred božičem,"je dejal. Odločanje o dogovoru naj bi bila zdaj formalnost, potem ko so konservativci na volitvah dobili absolutno večino.

"Dokončali bomo brexit," je Boris Johnson povedal podpornikom v Sedgefieldu na severovzhodu Anglije, kjer so konservativci na četrtkovih predčasnih volitvah dosegli zgodovinski uspeh, saj so porazili laburiste v volilni enoti, ki je nekoč veljala za enoto nekdanjega premierja Tonyja Blaira .

Johnson in konservativci so predčasne volitve osvojili z naskokom pred laburisti.

Johnson je danes napovedal, da bo oblikoval konservativno vlado, ki bo povečala sredstva za zdravstveno varstvo, okrepila varnost in izboljšala infrastrukturo.

Četrtkove volitve so "spremenile prihodnost naše države", je po poročanju dpa dejal Johnson."Znova si bomo povrnili nacionalno samozavest,"je dejal Johnson in dodal: "Za našo državo se obetajo čudoviti časi."

Britanski konservativci so na četrtkovih predčasnih volitvah osvojili 365 poslanskih mandatov in s tem absolutno večino v 650-članski poslanski zbornici. Laburisti, ki bodo imeli 203 poslance, so doživeli hud poraz.