Johnson predlaga parlamentarne volitve 12. decembra

Dejal je še, da pričakuje, da bo EU Veliki Britaniji odobrila podaljšanje roka za brexit, čeprav, kot je dejal, "si tega res ni želel". Po pričakovanjih naj bi EU odgovor glede prošnje za odlog brexita sporočila v petek, navaja BBC.

Če bi rok za brexit preložili vsaj do konca novembra, bi Johnson poskušal do tedaj v parlamentu doseči novo glasovanje o ločitvenem dogovoru. Če pa bo prišlo do odloga do konca januarja, pa bi že prihodnji teden glasovali o razpustitvi parlamenta in razpisu volitev na 12. december.

Če bodo laburisti s tem soglašali, bo vlada skušala doseči potrditev dogovora o brexitu še pred uradno razpustitvijo parlamenta, kar bi se zgodilo z začetkom volilne kampanje 6. novembra.

Če laburisti ne bodo pristali na ta načrt, pa je Johnson v pogovoru za BBC dejal, da "si bodo dan za dnem prizadevali za to, da bi bili prebivalci te države odrešeni razsojanja parlamenta, ki je preživel svojo uporabnost".