Johnson: VB bo konec oktobra EU zapustila tudi brez dogovora

Nekdanji britanski zunanji minister Boris Johnson je uradno začel kampanjo za naslednika Therese May na čelu britanske konservativne stranke in s tem novega britanskega premierja. Ob tem je zatrdil, da bo pod njegovim vodstvom Velika Britanija Evropsko unijo zapustila 31. oktobra, tudi če brez dogovora.

"Po treh letih in dveh zamujenih rokih moramo 31. oktobra zapustiti EU," je povedal nekdanji britanski zunanji minister Boris Johnson. To bo v primeru, da bo postal britanski premier, storil z dogovorom z Brusljem ali brez – poudaril je, da se ne nagiba k izstopu brez dogovora, njegov cilj pa je, da EU zapustijo konec oktobra. Johnson se namerava znova pogajati o dogovoru, ki ga je Mayeva dosegla z Evropsko komisijo in so ga britanski poslanci že trikrat zavrnili. Zato so izstop, ki je bil sprva predviden 29. marca, že dvakrat preložili, nazadnje na 31. oktober. Nova preložitev bi po Johnsonovih besedah pomenila poraz konservativne stranke na naslednjih parlamentarnih volitvah proti opozicijskim laburistom.

Boris Johnson je eden izmed favoritov za naslednika Therese May. FOTO: AP

V laburistični stranki so medtem ocenili, da razprava med konservativci glede brexita "postaja zaskrbljujoča, smešna in nepremišljena". Minister za finance Philip Hammond je opozoril, da je brexit do 31. oktobra praktično nemogoč in dejal, da se mu ne zdi pametno, da kandidati zaradi tega sami sebe stiskajo v kot. "Parlament ne bo dovolil 'trdega' brexita in naše dosedanje izkušnje nam kažejo, da ni najlažje potrditi sporazuma v parlamentu," je spomnil na pretekla propadla glasovanja Mayeve.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Minister za notranje zadeve Sajid Javid bo prav tako začel s kampanjo in nagovoril poslance. V videu, ki ga je posnel v okviru kampanje, je dejal, da bo prinesel "svež veter" v konservativno stranko in "zacelil ločnice, ki so nastale v času Brexita". Juncker: EU se ne bo znova pogajala o izstopnem sporazumu Danes so ob podpori nekaterih konservativnih poslancev v poslansko zbornico vložili predlog, na podlagi katerega bodo poslanci 25. junija znova prevzeli nadzor nad delom parlamenta in vložili zakonodajo, s katero bi preprečili brexit brez dogovora. Evropska komisija pa se je medtem odzvala na Johnsonovo izjavo, da Velika Britanija ne bo poravnala "računa za ločitev" v višini 39 milijard funtov (43,8 milijarde evrov), če EU Londonu ne bo ponudila boljših izstopnih pogojev. Združeno kraljestvo bo moralo poravnati svoje finančne obveznosti, kar je eden od pogojev za začetek pogajanj o prihodnjem trgovinskem dogovoru, so zatrdili v Bruslju.

Predsednik Evropske komisije Juncker je v intervjuju dejal, da se EU ne bo znova pogajala o izstopnem dogovoru. FOTO: AP