Johnson zahteva črtanje irskega varovala

Britanski premier Boris Johnson v pismu predsedniku Evropskega sveta Donaldu Tusku zahteva črtanje irskega varovala iz sporazuma, ki ga je sklenila njegova predhodnica Theresa May. Namesto tega predlaga zamenjavo z zavezami glede prihodnjih ureditev.

Johnson meni, da bi sporno irsko varovalo, o katerem se je dogovorila njegova predhodnica in naj bi ohranilo odprto mejo na irskem otoku, še vedno ohranilo preveč vezi med Veliko Britanijo in EU tudi po brexitu. Irsko varovalo je zato označil za nedemokratično in neskladno s suverenostjo Združenega kraljestva.

"Predlagam, da se varovalo nadomesti z zavezo, da se takšne ureditve uvede do konca prehodnega obdobja in v okviru prihodnjih odnosov," je zapisal Johnson.

Novi britanski premier sicer vztraja, da bo 31. oktobra Velika Britanija v vsakem primeru zapustila EU – z ali brez dogovora. A v tem pismu je nekoliko omilil ton in zagotovil, da si bo njegova vlada energično in odločno prizadevala za to, da bi se dogovor sklenil.

V EU niso naklonjeni novemu odpiranju sporazuma

V Bruslju in v ostalih članicah za zdaj niso pripravljeni ponovno odpirati sporazuma, ki je bil dosežen med Mayevo in voditelji ostalih 27 držav članic EU. Doslej so vseskozi poudarjali, da je bil dogovor o brexitu zelo skrbno dorečen na pogajanjih.

Tudi glede irskega varovala v EU vztrajajo, da je nujno za zaščito evropskega notranjega trga, če se želi ohraniti odprto mejo med Irsko in britansko Severno Irsko, brez nadzora pretoka ljudi in blaga. V tem primeru bi Velika Britanija ostala vezana na izpolnjevanje evropskih pravil. Varovalo sicer predvideva prehodno obdobje, v katerem bi dorekli pravila, ki bi ohranila odprto mejo na irskem otoku, hkrati pa povsem ločila Združeno kraljestvo od EU.

A po mnenju britanskih poslancev bi to lahko prineslo le ponovno uvedbo nadzora na meji med Irsko in Severno Irsko, česar si v luči ohranjanja miru med tamkajšnjimi katoliki in protestanti ne želi nihče, ali pa nadzor na meji med Severno Irsko in ostalim Združenim kraljestvom, kar bi lahko ogrozilo celovitost države. Oboje je bilo za britanske poslance nesprejemljivo in so z veliko večino večkrat zavrnili sporazum, ki ga je Mayeva sklenila z ostalimi voditelji članic EU.

V uradu Donalda Tuska pisma Johnsona za zdaj niso komentirali. Prav tako ne v Evropski komisiji. Johnson bo sicer svoje predloge v sredo predstavil tudi nemški kanclerki Angeli Merkel, v četrtek pa francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu.