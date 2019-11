Johnson zavrnil Trumpov nasvet, naj sklene pakt s Farageom

Vodja britanskih konservativcev Johnson se je zahvalil za Trumpov nasvet, a je poudaril, da ne bo sklepal nobenih predvolilnih paktov. Viri blizu Downing Streeta pravijo, da torijci bod nobenim pogojem ne bi sodelovali s Farageovo stranko Brexit.

V pogovoru za BBCje premier pojasnil, da bi pakt s katero koli drugo stranko predstavljal preveliko tveganje, da bi na volitvah zmagal vodja laburistov Jeremy Corbyn. "Rad bi povedal zelo, zelo jasno, da bi glasovanje za katero koli drugo stranko kot stranko trenutne, konservativne vlade ... v bistvu pomeni ustoličenje Jeremyja Corbyna," je dejal Johnson.

Trump je prav tako kritiziral dogovor o brexitu, ki ga je Johnson dosegel z EU, in dejal, da bi sprejetje tega dogovora pomenilo, da bi trgovinski dogovor med ZDA in Združenim kraljestvom bil praktično nemogoč. Toda, Johnson je dejal, da je Trumpovo mišljenje zmotno in da bi njegov dogovor omogočal, da lahko država sklepa prostotrgovinske dogovore. "Omogoča točno to, kar smo želeli, kar sem jaz želel, za kar sem se zavzemal med kampanjo leta 2016 za izstop iz Evropske unije," je dodal Johnson.

ZDA, ki si želijo, da bi Združeno kraljestvo EU zapustilo brez dogovora, so med zahtevami v morebitnem prihodnjem trgovinskem sporazumu z Združenim kraljestvom večkrat omenjale privatizacijo britanskega zdravstvenega sistema (NHS). Toda, Johnson je v zadnjem pogovoru zagotovil, da NHS ne bo del nobenih trgovinskih pogajanj, ni pa zavrnil širitev zasebnih praks v zdravstvenem sistemu v prihodnje.

Farage: Johnsonov dogovor je prodaja rabljenega motorja, ki mu je očistil pokrov

Farage je britanskega premierja Johnsona danes pozval k oblikovanju predvolilnega zavezništva za brexit, a pod pogojem, da zavrže izstopni dogovor, ki ga je sklenil z Brusljem. S tem je Farage tudi začel svojo predvolilno kampanjo. "Borisu Johnsonu bom rekel: 'Opusti dogovor, opusti dogovor, ker to ni brexit, opusti dogovor, ker bodo ljudje čez tedne odkrili, kaj ste podpisali in jim ne bo všeč'," je dejal. Johnsonov dogovor je označil za predajo in ga primerjal s prodajo "rabljenega motorja, ki mu je očistil pokrov, pod katerim se ni nič spremenilo".

Johnsonu je dal dva tedna časa za razmislek o sodelovanju, vkolikor pa ga bo zavrnil, je zagrozil, da se bo njegova stranka na volitvah borila za vsak sedež torijcev v parlamentu. "Borili se bomo za vsako okrožje v Angliji, Škotskem in Walesu. Ne dvomite, da smo pripravljeni," je poudaril.

Združeno kraljestvo čakajo predčasne volitve 12. decembra, prvo televizijsko soočenje med Johnsonom in vodjo opozicije Corbynom pa je napovedano za 19. novembra.