Johnson želi ostati premier do izvolitve novega, Britanci temu nasprotujejo

Britanski premier Boris Johnson je po pravem cunamiju odstopov, vlado je zapustilo več kot 40 ministrov, sekretarjev in drugih vladnih uslužbencev, odstopil z mesta vodje konservativne stranke. Kljub trem turbulentnim letom, v katerih so se afere vrstile kot po tekočem traku in vlado pahnile v najhujšo politično krizo doslej, Johnson premierskega položaja ne namerava prostovoljno zapustiti. V razmeroma kratkem nagovoru javnosti je dejal, da obžaluje, ker mu ni uspelo kolegov prepričati, da dela dobro. Pa tudi, da bi rad ostal premier do izvolitve novega vodje konservativne stranke, ki bo avtomatično postal nov premier. Britanija ima za seboj 24-urno politično dramo, ki pa ji še ni videti konca. Številni želijo, da bi se Johnson iz Downing Streeta 10 izselil še danes. Se bo? In kaj je na koncu spodneslo njegov voditeljski stolček?