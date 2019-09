Johnsonov brat odstopil kot minister in poslanec

Jo Johnson, mlajši brat britanskega premierja Borisa Johnsona, je dan po tem, ko je britanska poslanska zbornica tudi v tretjem branju podprla zakonodajni predlog za preprečitev brexita brez dogovora, sporočil, da zapušča vladni kabinet in odhaja tudi s poslanskega mesta.

"V čast mi je bilo predstavljati Orpington zadnjih devet let in služiti kot minister pod tremi premierji. V zadnjih tednih sem bil razklan med zvestobo družini in nacionalnim interesom – gre za nerešljive napetosti in čas je, da drugi zavzamejo moje mesto poslanca in ministra," je zapisal minister za visoko šolstvo in znanost Jo Johnson.

Očitno sta brata na različnih bregovih. Jo se namreč zavzema za obstanek Združenega kraljestva v Evropski uniji in je v preteklosti pozval k novemu referendumu o brexitu.

Tiskovni predstavnik premierja je sicer sporočil, da Boris razume, da odločitev ni bila lahka, svojemu bratu pa se je zahvalil za preteklo delo. "Bil je brilijanten, talentiran minister in fantastičen poslanec," je še sporočil britanski premier.

Politični poznavalci pa menijo, da bi lahko ta korak bil precejšen udarec za britanskega premierja, ki še vedno vztraja, da bo Velika Britanija 31. oktobra zapustila Evropsko unijo z ali brez dogovora. Odstop mlajšega Johnsona se je zgodila po turbulentnem političnem tednu, ko se je 23 poslancev iz vrst Torijcev bodisi uprlo Johnsonu ali izstopilo iz stranke.