Ljubitelji mešanih borilnih veščin odštevajo ure do dogodka UFC 247, ko se bosta spopadla Jon Jones in Dominick Reyes. 32-letni Jones velja za favorita, a Reyes pravi, da pozna njegove šibke točke. Oba borca pa pravita, da sta pripravljena na boj, krvavenje in, najpomembneje, na zmago.