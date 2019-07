Princesa Haya in dubajski šejk na sodišču začela bitko za skrbništvo

Princesa Haya sicer želi ostati v Veliki Britaniji, v primeru, da bi njen mož zahteval, da jo izročijo ZAE, pa bi to povzročilo velik glavobol britanskim oblastem, ki imajo tesne vezi z bogato zalivsko državo. Izročitev je sicer zahteval že od Nemčije, v času, ko se je tam skrivala princesa, a mu Nemčija ni ugodila, zaradi česar so se zapletli v diplomatski spor.

Živela naj bi v središču Londona v mestni hiši, vredni 85 milijonov funtov (okoli 92 milijonov evrov), kjer se že več mesecev z odvetniki pripravlja na ločitveni boj. Danes se je tako na londonskem sodišču, ki bo dodelilo skrbništvo nad otrokoma enemu izmed staršev. Prav tako je princesa po poročanju BBC od sodišča zahtevala prepoved približevanja in posebno zaščito, ki pripada ženskam, ki so bile prisiljene v poroko.

45-letna princesa Haya , polsestra jordanskega kralja Abdulaha , je v začetku leta zapustila svojega moža, dubajskega šejka Mohameda bin Rašida al Maktouma , in se s 7-letnim sinom in 11-letno hčerko najprej zatekla v Nemčijo, kjer je zaprosila za politični azil, kasneje pa v London. Pri begu naj bi ji pomagal nek nemški diplomat, za začetek novega življenja pa je s seboj odnesla tudi 31 milijonov funtov (skoraj 35 milijonov evrov), je pred mesecem poročal Daily Mail.

69-letni šejk Mohamed je podpredsednik in premier Združenih Arabskih Emiratov (ZAE), emir Dubaja in navdušen lastnik dirkalnih konjev. Njegovo premoženje je ocenjeno na deset milijard evrov. Par se je poročil leta 2004, ona pa je ena od njegovih šestih žena. Z vsemi naj bi imel sicer 23 otrok.

Princesa Haya, ki se je rodila v Jordaniji in se šolala na zasebnih šolah v Veliki Britaniji je tretja članica kraljeve družine, ki je pobegnila iz Dubaja. Poleg Latife, je to storila tudi šejkova 37-letna hčerka Šamša, ko je bila stara 19 let, a so jo njegovi možje hitro ujeli in pripeljali nazaj. Nobene od teh hčera javnost po pobegu ni več videla, aktivisti za zaščito človekovih pravic trdijo, da ju družina vse od tedaj zadržuje v ujetništvu.