Josip Iličić bo zaradi osebnih težav izpustil zaključni turnir v Ligi prvakov

Slovenski reprezentant in član Atalante Josip Iličić v zadnjem obdobju igra zelo malo, italijanski mediji pa so se odločili raziskati, zakaj je tako. Ugotovili so, da naj bi imel Iličić resne osebne težave, zaradi katerih bo izpustil zaključni turnir osmerice v Ligi prvakov v Lizboni. Trenutno sploh ni z ekipo, ampak doma z družino. O pritiskih, s katerimi se soočajo športniki, smo povprašali psihologa Mateja Tušaka.

