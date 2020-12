Slovenski ljubitelji nogometa znova z navdušenjem spremljamo tekme italijanske Atalante. Jasno, razlog so nove izjemne predstave našega zvezdnika Josipa Iličića. Iličić je iz tekme v tekmo boljši in z dvigovanjem forme je nadaljeval tudi minuli vikend, ko je Atalanta gostila Romo. Ob polčasu je zaostajala, nato pa je trener na igrišče poslal Iličića in zadel v polno.