Jože Podgoršek: 'V Sloveniji lahko zaupamo, da imamo varno hrano'

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Inženir sedi na klopi v parku, ko na naslonjalo skoči žaba in reče: "Če me poljubiš, se bom spremenila v čudovito princeso."

Inženir pobere žabo in jo spravi v svoj žep. Žaba spet spregovori: "Če me poljubiš in spremeniš v princeso, bom pri tebi ostala ves teden." Inženir se ji nasmehne, a ne stori nič. Žaba zato poskusi še enkrat: "Če me poljubiš in spremeniš v princeso, bom v tistem tednu počela vse, kar boš želel." Inženir se spet nasmehne, a ne stori nič. Žaba ne razume in zakriči: "Pa kaj, hudiča, je narobe s tabo?! Ponujam ti vse kar hočeš, ti pa nič. Kaj bi še rad?" Inženir: "Poslušaj, jaz sem pomemben inženir. Nimam časa za punco. Ampak govoreča žaba za domačo žival? No, to je pa RES carsko!"