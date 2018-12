Jug Filipinov stresel močan potres

Oblasti so po potresu izdale opozorilo pred cunamiji, a so ga kasneje preklicale. Manjše popotresne valove pričakujejo na jugu države in v sosednji Indoneziji. Za zdaj ni poročil o žrtvah ali gmotni škodi.

Pacifiški center za opozarjanje pred cunamiji je po potresu sporočil, da so možni nevarni cunamiji ob obalah Filipinov in Indonezije. Kot so dodali, je sicer po potresu pričakovati le do 30 centimetrov visoke valove. Filipinske oblasti pa so sporočile, da je pričakovati"manjša odstopanja v višini gladine morja" ter so kmalu preklicale opozorilo pred cunamiji. So pa ljudem svetovale, naj se nekaj ur po potresu ne zadržujejo ob obalah Filipinskega morja.

Za zdaj ni poročil o žrtvah ali gmotni škodi. Po ocenah USGS ni velike verjetnosti, da bo potres povzročil večjo škodo ali zahteval življenja.

Filipini ležijo na območju tako imenovanega tihomorskega ognjenega obroča, kjer so izbruhi vulkanov in potresi pogosti. Zadnji močan potres je državo prizadel leta 2013, ko je v tresenju tal z magnitudo 7,1 na otokih v osrednjem delu Filipinov umrlo več kot 220 ljudi, številne zgodovinske zgradbe pa so se porušile.