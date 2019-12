Jug Filipinov stresel niz močnejših potresov, umrl otrok

Policija je v Padadi, blizu epicentra, zagnala iskalno akcijo na območju močno poškodovane stavbe, v kateri je tržnica. Sporočili so, da je v zrušenju stavbe umrl otrok. Najmanj 24 ljudi so prepeljali v bolnišnico, še 13 jih je utrpelo poškodbe v bližnjih krajih. Na številnih stavbah so se pojavile razpoke.

Najmočnejši potresni sunek z magnitudo 6,8 je območje stresel ob 14.11 po lokalnem času (ob 7.11 po srednjeevropskem času). Žarišče je imel v regiji Davao v bližini kraja Magsaysay na okoli 20 kilometrov globine. Kmalu zatem je sledilo več močnejših potresnih sunkov z magnitudami od 4,7 do 5,7.