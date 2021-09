Jug Francije po silovitem neurju pod vodo

V najbolj prizadetem departmaju Gard še vedno velja druga najvišja stopnja nevarnosti pred poplavami. Neurje, ki se je razbesnelo nad mestoma Nimes in Montpeljer, je povsem ohromilo promet. Na poplavljenih cestah in avtocesti med mestoma je obtičalo več tisoč voznikov avtomobilov. Zaradi zemeljskih plazov, ki so na več odsekih zasuli tire, je ustavljen železniški promet. V udaru strele je bil lažje ranjen moški. Dve osebi pogrešajo.