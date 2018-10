Jug Španije zajelo obilno deževje

Pokrajino Andaluzijo, ki sicer velja za eno najbolj sušnih področij Španije, je v nedeljskih zgodnjih jutranjih urah zajelo obilno deževje. Španski mediji poročajo, da je ponekod padlo 393 litrov dežja na kvadratni meter, zaradi poplavljenih stavb in cest pa so morali evakuirati več deset ljudi. V mestecu Campillos blizu Malage so morali iz tamkajšnjega poplavljenega hotela evakuirati 30 ljudi, gasilci pa so reševali tudi skupino mladih ljudi, ki so ostali ujeti na strehi neke garaže. Manj sreče pa je imel gasilec, ki je umrl, potem ko se je prevrnilo njegovo vozilo.