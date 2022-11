Julija Adlešič prvič po obsodbi v aferi odrezana roka prestopila prag sodne dvorane

Julija Adlešič je v petek vendarle prišla na sodišče in pričala na sojenju proti Sebastienu Abramovu, ki je obtožen umora Sare Veber iz nizkotnih razlogov in na zahrbten način. Potrdila je, da sta z Abramovim še vedno v zunajzakonski zvezi in da ga obiskuje v priporu. Pravi, da je za smrt Sare Veber izvedela iz medijev in govoric, kasneje pa je Abramova tudi vprašala, kaj se je zgodilo. Povedal naj bi ji, da je popravljal puško, medtem pa je v dnevno sobo vstopila Vebrova, se dotaknila strelnega orožja in takrat je počilo. Abramova je opisala kot ljubečega, spoštljivega in nežnega. Svojo zvestobo in zaupanje v obdolženca pa je izrazila tudi, ko je zapuščala celjsko sodišče.