Junaki 3. nadstropja: 'Tukaj sem, živim svoje sanje, pobral sem se na noge'

Če za junake 3. nadstropja še niste slišali, so to otroci in mladostniki, ki so se ali se še zdravijo za rakom. Simbol njihovih prizadevanj in osveščanj o otroškem raku je zlata pentljica, ki so jo na sprejemu na Brdu pri Kranju poklonili predsedniku države Borutu Pahorju. Kot poudarjajo junaki, nočejo le stati v krogu vprašanj, ki niso izrečena, temveč želijo z ljudmi deliti svoje zgodbe. Kako se z boleznimi spoprijemajo smo povprašali Korino Korper in Tomija Jakšo.

