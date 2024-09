Junaki 3. nadstropja zbirajo denar za infuzijske črpalke

"Vsi, ki smo preboleli bolezen, smo junaki," pripoveduje 13-letni Gal iz Braslovč, ki je kot prvošolček zbolel za levkemijo. V Sloveniji za različnimi oblikami raka vsako leto zboli okoli 80 otrok in mladostnikov, rak je tudi drugi najpogostejši vzrok smrti pri osebah, mlajših od 15 let. In prav september je mesec ozaveščanja o otroškem raku. V bolezni nihče noče in ne sme biti sam, tudi najtežja oblika bolezni ne sme biti tabu tema in z razumevanjem in povezovanjem lahko Junakom 3. nadstropja Pediatrične klinike v Ljubljani pomagamo pri boju za življenje.