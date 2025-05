Junaki, ki poskrbijo za varnost na kresovanjih

Ko zagori kres, se zaiskrijo tudi srca, za varnost pa poskrbijo gasilci. To niso le ljudje v uniformah. To so sosedje, prijatelji, sorodniki. Tihi junaki, ki se odpovedujejo praznovanju, da bi ga omogočili drugim. Ki prebedijo noči, preverjajo kurišča, bdijo nad plameni in, če je treba, ukrepajo brez premisleka. Njihova prisotnost ni zgolj protokol. Je pogum, predanost in globoka ljubezen do skupnosti.