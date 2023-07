Junaki na strehi: krovec z brezplačno pomočjo od hiše do hiše

Na severovzhodu države, kjer je neurje za seboj pustilo pravo razdejanje, znova s strahom zrejo v nebo. Veliko stanovanjskih objektov, ki jim je zadnje neurje odneslo streho, je zaenkrat pokritih zgolj s folijo, ker ni dovolj kritine, niti krovcev. So pa redke izjeme. Edis Vehabović, ki se je pred sedmimi leti iz Bosne preselil v Slovenijo in tu ustanovil gradbeno podjetje, ni odlašal niti za trenutek. S svojim kombijem in še dvema sodelavcema se je v domačih Apačah odpeljal od hiše do hiše in ponudil brezplačno pomoč.