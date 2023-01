Zgodba o izjemnem čutu do živali, srčnosti in tudi pogumu prihaja s Koroške. Bojan Kokal se je s prijateljem sprehajal ob Ivarčkem jezeru, ko je v ledeni vodi opazil psa. Ker mu nikakor ni uspelo splezati na kopno, brez pomoči pa bi se prej ali slej utopil ali poginil zaradi podhladitve, junaški Mežičan niti za trenutek ni okleval. Brez pomislekov je skočil v zaledenelo jezero in rešil premraženo žival. In kako je s štirinožcem in njegovim rešiteljem sedaj?