Junaški redar, ki je brez oklevanja ogrozil svoje življenje, da bi rešil drugo

Pred dvema tednoma je trinadstropno hišo v Piranu zajel požar, v katerem sta svoj dom izgubila mama in 14-letni sin, ki sta bila v hiši podnajemnika. V času požara je bila mama v službi, sin pa doma in mu med evakuacijo iz hiše ni uspelo priti. Ko je to izvedel Miha Tomše, mestni redar, je brez oklevanja stekel v stanovanje, iz katerega se je že valil gost dim in se vrnil s fantom.