'Junaški' Trump sporoča: Sankcije prihajajo 5. novembra

Med drugim je to konec podpiranja terorizma, vojaškega vpletanja v Sirijo, popolno prenehanje jedrskega in raketnega programa. Pri razlagi sankcij mu je pomagal finančni minister Steven Mnuchin .

Državni sekretar ZDA Mike Pompeo je razlagal, da so sankcije namenjene spremembi obnašanja režima v Teheranu in naštel seznam 12 zahtev, ki jih bo moral Iran uresničiti, če želi, da se sankcije znova ukinejo.

ZDA uradno v ponedeljek obnavljajo sankcije proti Iranu, ki so bile suspendirane po jedrskem sporazumu leta 2015. Trump se je namreč odločil, da je sporazum pomanjkljiv in je maja letos ZDA umaknil od sporazuma ter pred meseci že obnovil prvi krog sankcij. V ponedeljek se obnavljajo med drugim tudi sankcije proti iranskemu naftnemu sektorju.

Iranski jedrski sporazum je bil eden najpomembnejših dosežkov ZDA in mednarodne skupnosti v času predsednikovanja Baracka Obame . Drugi je bil pariški podnebni sporazum in Trump je ZDA umaknil od obeh, od začetka vladanja januarja 2017 pa sistematično briše tudi vse druge zadeve, ki veljajo za uspeh Obame.

Iranski jedrski sporazum je bil omejen na iranski jedrski program, ki ga je Teheran ustavil v zameno za odpravo sankcij. Trump je že med predvolilno kampanjo trdil, da gre za katastrofalen sporazum, odstop od njega pa je utemeljil s tem, da ne pokriva raketnega programa in destabilizacijskih dejavnosti Irana v regiji Bližnjega vzhoda.

Sankcije ne bodo prizadele le Irana, ampak tudi države, ki poslujejo z Iranom. Te se bodo morale odločati, ali se jim bolj splača posel z ZDA ali Iranom.

Pompeo je dejal, da bo začasne uvodne odpustke pred sankcijami dobilo osem držav, ki jih ni do konca identificiral, ampak ameriški mediji poročajo, da so med njimi Turčija, Italija, Indija, Japonska in Južna Koreja, obenem pa kljub omembi Italije poročajo, da držav EU ni med njimi.