Kakšno Evropo za seboj pušča hudomušni Luksemburžan?

Inventura mandata res kaže nekaj dobrih statistik; 12,6 milijona novih delovnih mest, miljardna vlaganja v projekte, rahla, a vztrajna gospodarska rast. Iz recesije so izplavale tudi Grčija, Španija in Ciper, zato solidna ocena iz domačega tabora konservativcev. "Jaz bi rekel takole; minus osem. Pod črto njegovega dela je pozitiven rezultat zlasti kar zadeve gospodarstva. Uredil je tudi sporazum s Turčijo glede migrantov in dobro je bilo opravljeno delo z Veliko Britanijo glede Brexita,"pravi Lojze Peterle .

In kakšno Evropo za sabo pušča Juncker? Takole o zapuščini nekdanji poslanec iz družine liberalcev Ivo Vajgl : "Pušča za seboj komisijo, ki je dokaj uspešno prebrodila ekonomsko in politično krizo Evropske unije."

V svojem tradicionalnem slogu - s poljubom in objemom - je odhajajoči šef komisije takoj po nominaciji pozdravil naslednico in tvitnil: "Pristna Evropejka. Ko gre za evropske interese sva na isti strani."

A ekonomija in številke niso vse

Junckerjev mandat je zaznamovalo tudi pometanje davčne afere LuxLeaks pod preprogo, okoljska neambicioznost in zanemarjanje vse večjih razlik v povezavi. Igor Šoltes, nekdanji evropski poslanec:"Mogoče smo šli v nekaterih delih celo korak nazaj. Ker smo pozabili na ljudi, pustili odprt prostor za tako imenovane bolj radikalne oblike. Tiste, ki so pozivale k razbijanju EU."

Vsak Slovenec si bo prvega in očitno edinega spitzenkandidata, ki je vodil komisijo zapomnil zlasti po medlem stališču do arbitraže. "Juncker je tukaj gotovo nastopal kot nekdo ki mora ugajati predvsem Hrvaški, ker tam vladajo njegovi strankarski prijatelji," pravi Šoltes. Peterle pa: "Jaz bi si želel več pozornosti do Srednje Evrope. Tudi več pozornosti do Zahodnega Balkana."

Globoko v kolektivnem spominu pa bodo ostale tudi zaušnice, številni nerodni spodrsljaji in seveda - domnevni išijas. "Se je zdelo, da je Juncker potem začel ravnati predvsem po navdihih," meni Šoltes.

Slovenka, ki je zadnjih pet let kot del Junckerjeve ekipe najtesneje sodelovala z Luksemburžanom pa danes za komentar ni imela časa.