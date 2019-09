Juncker in Johnson o brexitu, Bruselj ne pričakuje preboja

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in britanski premier Boris Johnson se bosta v času kosila sestala v Luksemburgu na pogovorih o brexitu. Johnson je pred srečanjem dejal, da verjame, da bodo dosegli dogovor še pred brexitom, ki je predviden za 31. oktober. Pravi, da bo, če dogovora ne bo, našel način, da zaobide odločitev britanskega parlamenta, ki ga zavezuje k preložitvi izstopa iz Unije, je zatrdil. Nedavno je dejal, da se bodo znebili "okov" Evropske unije, tako kot se jih znebi izmišljeni junak Hulk. Vir iz Downing Streeta je za BBC povedal, da bo Johnson poskušal doseči dogovor do 18. oktobra.

Glavni pogajalec Evropske unije za brexit Michel Barnier se bo prav tako udeležil sestanka v Luksemburgu, Johnsonu pa se bosta pridružila minister za brexit Steve Barclay in predstavnik Downing Streeta David Frost. Barclay je za Sky News dejal, da so blizu dogovora in da se je "ogromno stvari dogajalo za zaprtimi vrati". Ministrica za notranje zadeve VB Priti Patel je za BBC povedala, da se "celotna vladna mašinerija" trudi, da bi zagotovili dogovor. Johnson je dejal, da je "previdno optimističen" glede dosega govora, čeprav je Barnier prejšnji teden izjavil, da "ni razlogov, da bi bili optimistični".

Jabolko spora je irsko varovalo

Britanski premier je ocenil, da pogovori glede vprašanja meje na irskem otoku potekajo dobro. Namen irskega varovala, ki je jabolko spora, je ohranitev odprte meje med Irsko in Severno Irsko, Velika Britanija pa bi ostala del evropske carinske unije, dokler ne bi dosegli trgovinskega sporazuma. Johnson želi odstraniti varovalo iz sporazuma in trdi, da išče alternativne rešitve, ki pa jih London še ni podal. V Evropski uniji medtem ne vidijo druge možnosti za preprečitev trde meje na irskem otoku in ohranitev velikonočnega mirovnega sporazuma. Njihov cilj je, da varovala ne bi bilo treba nikoli uporabiti in da bi našli ustrezno rešitev v okviru pogajanj o sporazumu o prihodnjem sodelovanju.