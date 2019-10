Juncker ob koncu mandata: Z vsemi močmi se borite proti neumnemu nacionalizmu

Juncker se je od evropskih poslancev danes poslovil, čeprav bo morala njegova komisija nekoliko podaljšati mandat in bo opravljala tekoče posle. V novi komisiji pod vodstvom Ursule von der Leyen namreč manjkajo še imena kandidatov iz Francije, Romunije in Madžarske in zato ne bo mogla začeti z delom 1. novembra, kot je bilo sprva predvideno.

Med uspehe šteje tudi reševanje Grčije in njen obstanek v območju evra. "Grčiji smo vrnili dostojanstvo," je dejal. Omenil je tudi steber socialnih pravic in 15 mednarodnih trgovinskih sporazumov.

Med dosežki mandata je omenil svoj investicijski načrt, s katerim so po njegovih besedah zagotovili 1,1 milijona delovnih mest, gospodarska rast pa je bila 0,9 odstotka višja, kot bi bila brez načrta. Priznal je, da njegov načrt ni zdravilo za vse. "A zdaj več kot milijon malih podjetij prejema sredstva, ki jih prej ne bi imela na voljo, in na to smo lahko ponosni."

Različne ocene dela Junckerjeve komisije

Vodje političnih skupin v Evropskem parlamentu so delo Junckerjeve komisije v razpravi ocenili različno. V treh največjih skupinah, Evropski ljudski stranki (EPP), zavezništvu socialistov in demokratov (S&D) ter Obnovimo Evropo (Renew) so izpostavili precej njegovih dosežkov, predstavniki ostalih skupin so bili večinoma zelo kritični.

"Evropa zadnje priložnosti je izkoristila priložnost, je ocenil Manfred Weber, vodja konservativne EPP, iz katere je tudi Juncker. Dacian Ciolos (Renew) je pohvalil Junckerjev investicijski načrt, nekoliko bolj kritična pa je bila vodja S&DIratxe Garcia Perez. "Novi začetek se je končal sredi poti," je dejala. Ob tem je omenila, da so številne obljube ostale na papirju, kar je tudi pogosto krivda Sveta EU.

Philippe Lamberts(Zeleni) je bil kritičen do trgovinskih sporazumov, mižanja komisije pri goljufijah avtomobilske industrije ter pristopom Junckerjeve komisije do velikih podjetij. Ta je zmotil tudi levico (GUE/NGL). Poslanka te skupine Manon Aubry je zato Junckerju ob upokojitvi pripravila "darilo" - škatlo z imeni multinacionalk, ki jim je pomagal.

"Zapuščate nam Evropo, ki je slabša kot je bila pred petimi leti, ko ste jo prevzeli," je bil kritičen Italijan Marco Zanniiz desničarske skupine Identiteta in demokracija (ID). Ocenil je, da komisiji pod vodstvom Luksemburžana ni uspelo doseči zastavljenih ciljev.

Nezadovoljen je bil tudi sopredsedujoči skupini konservativcev in reformistov (ECR) Ryszard Antoni Legutko. "EU vidim kot projekt, ki združuje ljudi, a vaša komisija je prva, ki je naredila več za to, da je ljudi potiskala narazen, namesto da bi jih združevala," je dejal.