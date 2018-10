Juncker posvaril pred novo vojno na Balkanu

V Bosni in Hercegovini bodo v nedeljo splošne volitve, po katerih ni pričakovati bistvenih sprememb v državi, ki jo desetletja vodijo razdeljeni nacionalni politiki in njihove stranke. Vodilni politiki so se zavezali približevanju države EU, a v vsakdanjem življenju tega ni videti. V državi je trenutno 40-odstotna brezposelnost, med mladimi celo 60-odstotna, mladi izobraženi ljudje pa odhajajo v tujino, po nekaterih ocenah kar 20.000 na leto.