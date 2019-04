Juncker: Preložitve brexita brez potrditve ločitvenega sporazuma ne bo

Po vnovični zavrnitvi alternativnih možnosti glede brexita, že tretji zavrnitvi ločitvenega sporazuma, ki ga je britanska premierka Theresa May sklenila z uradnim Brusljem, in vse večji razdeljenosti britanske politiki, ki se več kot očitno ne more zeditini glede vprašanja izhoda Velike Britanije iz Evropske unije in prihodnjih odnosov, bo Mayeva po napovedih znova zaprosila za krajšo preložitev brexita.

Zastavlja pa se vprašanje, ali bodo evropski voditelji to pripravljeni podpreti. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Junckerje danes odločno zatrdil, da preložitve ne bo, če parlament do 12. aprila ne potrdi ločitvenega sporazuma. "Najboljša pot naprej je ratifikacija ločitvenega sporazuma. 12. april je zadnji in končni rok za potrditev," je bil jasen in dodal, da preložitev ne bo mogoča, če sporazum do takrat ne bo potrjen, njegove besede povzema Reuters.