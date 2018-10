Juncker še vedno verjame v dogovor o brexitu novembra.

Ključno srečanje britanske premierke Therese May in voditeljev drugih 27 držav članic EU bo 17. oktobra, ko bi že lahko dosegli dogovor o izstopu Velike Britanije iz EU, ki je predviden za 29. marec 2019, in prihodnjih odnosih. Prizadevajo si sicer, da bi se dogovorili najkasneje do izrednega vrha sredi novembra.

Pogajanja o sporazumu o brexitu so sicer že bolj ali manj zaključena, jabolko spora pa ostaja vprašanje meje med Republiko Irsko in britansko Severno Irsko, kjer nadzora zdaj ni. Z izstopom Združenega kraljestva iz EU pa bi morali na tem območju vzpostaviti vsaj nekakšen nadzor blaga.

Prav tako je odprto vprašanje prihodnjih odnosov Otoka z EU, zlasti glede sodelovanja v enotnem trgu, pri čemer Velika Britanija pričakuje nekakšen poseben odnos, zlasti v smislu prostega pretoka blaga, ne pa tudi prostega pretoka ljudi. A v EU opozarjajo, da London ne more pobrati zgolj nekaterih stvari iz enotnega trga, drugih pa ne.