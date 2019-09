Juncker: Tveganje brexita brez dogovora ostaja zelo realno

Posledice brexita niso teoretične, so človeške, socialne, politične, finančne, ekonomske in pravne, je v Strasbourgu opozoril Barnier. Izstop Združenega kraljestva iz EU brez dogovora teh vprašanj ne bo rešil, zato bomo pogajanja nadaljevali, je dejal. EU ne želi fizične meje na irskem otoku, zaščititi želi velikonočni sporazum v vseh njegovih razsežnostih ter ohraniti celovitost notranjega trga, je Barnier povzel glavne cilje irskega varovala.

EU je v zadnjih letih po njegovem prepričanju pokazala veliko enotnost v pogajanjih o brexitu, veliko solidarnost s članicami, ki jih bo brexit najbolj prizadel."Enotnost je naš najdragocenejši vir in naše največje bogastvo, ta enotnost pa me bo vodila v naslednjih tednih," je dejal Juncker.

Zagotovil je tudi, da "od jutra do večera skušajo" najti tehnične in politične rešitve za nastale razmere.

Johnson želi irsko varovalo, ki bi preprečilo trdo mejo na irskem otoku, odstraniti iz ločitvenega sporazuma in trdi, da si prizadeva za alternativne rešitve, vendar predlogov do zdaj ni podal, EU pa trenutno ne vidi druge možnosti za preprečitev trde meje na irskem otoku in ohranitev velikonočnega mirovnega sporazuma.

"Laburistična vlada bi zagotovila razumen dogovor na podlagi pogojev, za katere se že dolgo zavzemamo, vključno z novo carinsko unijo z EU, tesnim odnosom enotnega trga, in delavske pravice in okoljske zaščite,"je v članku zapisal Corbyn in dodal, da bodo nato izbiro med "kredibilno ponudbo odhoda in obstankom" prepustili ljudem.

Krepi se pritisk na stranko, da se aktivno zavzame za obstanek v EU

Laburistom številni pripisujejo nejasno stališče do brexita, saj naj bi v prizadevanju, da ne odvrnejo volivcev, iskali srednjo pot. A ob vse ostrejšem stališču, ki ga zavzema konservativna vlada pod vodstvom Borisa Johnsona, se krepi pritisk na stranko, da se aktivno zavzame za obstanek v EU.

Prav to vprašanje naj bi bilo ena glavnih tem na kongresu laburistov ta konec tedna. Medtem ko so po pisanju Guardiana nekateri vplivni člani stranke izrazito naklonjeni neposredni kampanji za obstanek ne glede na izpogajan dogovor, naj bi Corbyn s tokratnimi izjavami najbolj jasno do zdaj nakazal, da bo v primeru novega referenduma ostal nevtralen.

Manjši liberalni demokrati so medtem na kongresu, ki je potekal pretekli konec tedna, zavzeli enotno stališče, da želijo ustaviti brexit. "Noben brexit ne bi bil dober za našo državo,"je med drugim dejala vodja stranke Jo Swinson.