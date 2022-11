Jure Čuk s svojim izdelkom za nego kože navdušil staro in mlado

V najstniških letih je težave na koži začel zakrivati z ličili, prav zanimanje zanje pa ga je pozneje popeljalo v svet kozmetike in profesionalnih vizažistov. S trebuhom za kruhom se je nato podal čez lužo, se v tujini kalil kot umetnik ličenja in v nenehnem iskanju rešitev za svojo suho in občutljivo kožo razvil kremo, ki jo zdaj uporablja staro in mlado, pa ne samo pri nas, ampak tudi v tujini. Umetnik ličenja, vizažist, marketinški strokovnjak in podjetnik Jure Čuk je bil z nami tudi v studiu.