Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektor Svet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Svet

Jutranje nevihte čez dan oslabele, intervencije niso bile potrebne

Ljubljana, 10. 09. 2025 18.18 | Posodobljeno pred 9 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Rebeka Tomaduz
Komentarji
0

Vreme je na srečo prizaneslo, noč ni bila tako huda, kot se je sprva napovedovalo. Najmočnejše nevihte so se oblikovale bolj zahodno, nad morjem in Italijo, Arso pa je zato že zjutraj znižal rdeče opozorilo v oranžno. Številni gasilci in pripadniki Civilne zaščite so bili vso noč v pripravljenosti, a intervencij na srečo niso imeli. Padavin je bilo danes manj, a velike količine dežja so povzročale manjše nevšečnosti.

dež padavine vreme arso
SORODNI ČLANKI

Napoved se ni povsem uresničila, a dežuje v večjem delu Slovenije

ANIMACIJA: Pred nami nevarno vremensko dogajanje, najhuje bo na Primorskem

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256