Jutranje nevihte čez dan oslabele, intervencije niso bile potrebne

Vreme je na srečo prizaneslo, noč ni bila tako huda, kot se je sprva napovedovalo. Najmočnejše nevihte so se oblikovale bolj zahodno, nad morjem in Italijo, Arso pa je zato že zjutraj znižal rdeče opozorilo v oranžno. Številni gasilci in pripadniki Civilne zaščite so bili vso noč v pripravljenosti, a intervencij na srečo niso imeli. Padavin je bilo danes manj, a velike količine dežja so povzročale manjše nevšečnosti.