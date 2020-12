Juventus 'pokopal' Barcelono, pred nami tudi odločilen dan za Borussio (M)

Nogometaši Juventusa so ponižali Barcelono s 3:0. Ronaldo, ki je bil dvakrat natančen z bele točke, je v obračunu popolnoma zasenčil Messija. Z dvema zadetkoma je še popravil rekordni strelski izkupiček v Ligi prvakov. Zdaj je že pri 134 zadetkih na 174 tekmah. Pred nami pa so novi razburljivi obračuni v Ligi prvakov - čaka nas obračun Borussie iz Mönchengladbacha in madridskega Reala. Skupina B je sicer izjemno izenačena in napredovanje si lahko zagotovijo vse štiri ekipe. Borussia pa se lahko v zgodovino vpiše kot prva, ki je Realu preprečila preboj v izločilne boje Lige prvakov.