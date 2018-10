Južna Koreja od Severne v dar prejela dva psa

Psa, imenovana Songgang in Gomi, so v Južno Korejo prepeljali 27. septembra preko vasi Panmunjom na demilitarizirani coni ned Korejama. Zraven so poslali še tri kilograme pasje hrane, da se bosta psa lažje privadila na svoj novi dom.

Kot so sporočili iz Modre hiše, sta Kim Džong Un in njegova žena, Ri Sol Ju , Munu darilo predlagala na večerji v Pjongjangu, v času zgodovinskega obiska južnokorejskega predsednika Severne Koreje prejšnji mesec, ko je Ri zagotovila, da imata psa ’’potrdilo o poreklu’’.

Psi imajo sicer zgodovinski simbol odmrzovanja vezi med Korejama. Leta 2000 je namreč Kim Džong Il, bivši severnokorejski voditelj, dal dva pasja mladička pasme Pungsan, imenovana Uri in Duri, Kim Dae Jungu, južnokorejskemu politiku. Ta pa mu je v zameno poslal dva psa, pasme Jindo, z imenoma Peace (Mir) in Reunification (Ponovna združitev). Medtem ko mirovni proces, ki sta ga Uri in Duri predstavljala, ni trajal niti toliko časa, kot sta psa živela – poginila sta leta 2013 - pa ostaja upanje, da bosta bila Songgang in Gomi bolj ugodno darilo.

Po poročanju tiskovne agencije Yonhap, sta bila psa sprva vzgojena v Modri hiši, nato pa so ju prepeljali v seulski živalski vrt,’’da bi ju lahko občudovali vsi obiskovalci’’. Tam naj bi zdaj razkošno živela, saj imata ločena zaprta prostora, vrhunsko pasjo hrano in dolge dnevne sprehode.

Iz urada južnokorejskega predsednika so sicer sporočili, da bosta Songgang in Gomi živela v Modri hiši, kjer se bosta pridružila majhni skupini ljubljenčkov, ki pripadajo južnokorejski prvi družini, med njimi sta tudi reševalni pes in mačka, Tory in Jjing-Jjing, ki so ju posvojili ob začetku Munovega predsedovanja.

’’Tory je, glede na standarde, grd pes, poraščen s črno dlako. Posvojil ga bom za ’prvega psa’ v upanju, da imajo tako ljudje kot živali pravico biti svobodni pred predsodki in diskriminacijo,’’ je povedal Mun, ko je namesto ljubkih psov izbral mešanca. Poleg Toryja in Jjing-Jjinga je Mun v Modro hišo s seboj pripeljal tudi psa, pasme Pungsan, Maruja, ki je bil že prej član njihove družine.