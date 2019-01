Južna Koreja pozdravlja napoved drugega vrha Trump-Kim

Južna Koreja je pozdravila napoved drugega vrha med predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in severnokorejskim voditeljem Kim Džong Un. V Seulu so ob tem izrazili upanje, da bo to prelomnica v prizadevanjih za trajen mir na Korejskem polotoku.

Bela hiša je v petek naznanila, da se bosta Donald Trump inKim Džong Un znova sestala konec februarja. Kraj srečanja še ni znan. Novico so objavili po srečanjih glavnega severnokorejskega pogajalca Kim Jong Čola z visokimi predstavniki ZDA v Washingtonu. V Seulu si želijo, da bi bilo drugo srečanje Trumpa in Kima uspešno in bi prineslo konkretne rezultate. FOTO: AP V Seulu si želijo, da bi bilo drugo srečanje Trumpa in Kima uspešno in bi prineslo konkretne rezultate, so sporočili iz urada južnokorejskega predsednika Mun Džae Ina. Južnokorejski predsednik je lani odigral pomembno posredniško vlogo med Washingtonom in Pjongjangom. FOTO: AP Kot je dejal njegov tiskovni predstavnik, je dolgoročni cilj Korejski polotok brez jedrskega orožja in nov mirovni sistem. Da bi dosegli ta cilj, bo Južna Koreja še naprej tesno sodelovala z ZDA in razširila dialog s Severno Korejo. Južnokorejski predsednik je lani odigral pomembno posredniško vlogo med Washingtonom in Pjongjangom. Trump in Kim sta se prvič srečala junija lani na zgodovinskem vrhu v Singapurju, kjer je severnokorejski voditelj obljubil jedrsko razorožitev svoje države.