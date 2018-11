Južna Koreja severni sosedi poslala 200 ton mandarin

Mandarine so v Severno Korejo poslali s priljubljenega turističnega otoka Jeju na jugu Južne Koreje, in sicer kot odgovor na dve toni gob, ki jih je voditelj Severne Koreje Kim Džong Un poslal v Seul po septembrskem vrhu Korej v Pjongjangu.

Kot so sporočili iz urada južnokorejskega predsednika, bodo mandarine poslali z letali v 20.000 zabojih, v Severno Korejo pa naj bi prispele v ponedeljek.

Odnosi med Severno in Južno Korejo so se otoplili po septembrskem vrhu obeh Korej v Pjongjangu, na katerem sta se južnokorejski predsednik Mun Džae In in severnokorejski voditelj Kim Džong In dogovorila o ukrepih za zmanjšanje vojaških napetosti. V začetku oktobra so tako začeli odstranjevati mine na obeh straneh mejah, državi sta se med drugim tudi dogovorili o skupni kandidaturi za gostiteljici poletnih olimpijskih iger leta 2032.

Obe državi sta v soboto umaknili vojake in orožje z enajstih točk na meji kot del sporazuma, ki sta ga podpisali na septembrskem vrhu.