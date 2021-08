Južno Evropo zajel vročinski val: požari zahtevali najmanj pet smrtnih žrtev

Vročinski val, ki je zajel južno Evropo, postaja vse bolj peklenski. Španija in Italija se kuhata v neznosni vročini, saj so se temperature ponekod povzele skoraj do 50 stopinj Celzija. Po obeh državah pustošijo obsežni požari, ki so že zahtevali najmanj pet smrtnih žrtev. Samo v Italiji se gasilci borijo z več kot 500 požari, ki so uničili več 10.000 hektarjev površin, tudi številna kmetijska in gospodarska poslopja. Medtem ko se v Grčiji razmere umirjajo, požari še vedno pustošijo na Balkanu. Iz Bosne in Hercegovine poročajo o eni smrtni žrtvi. Srbijo pa po dolgotrajni suši pesti še pomanjkanje pitne vode.