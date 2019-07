Južnokorejski lovci z opozorilnimi streli nad rusko letalo

Incident so potrdili neimenovi častniki generalštaba. Južnokorejska lovca F-15K ter KF-16 sta prestregla dva kitajska in in tri ruska letala, ki so se zjutraj približevala območju nadzora zračnega prostora nad japonskim morjem.

Medtem ko naj bi Kitajci le vstopili v območje, je rusko letalo prišlo preblizu otočju Dokdo in s tem dvakrat, za tri minute, kršilo južnokorejski zračni prostor. Na to so se odzvala južnokorejska letala in izstrelila opozorile strele.