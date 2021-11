Indijec s pomočjo smrtonosne kobre umoril 25-letno ženo

Čeprav so egiptologi in strokovnjaki za kače to teorijo zavrgli, smo kljub temu vrsto let verjeli v legendo, da je antično vladarico Egipta Kleopatro in njeni dve služabnici ubila kača, skrita v košari s figami. Je bilo to naključje ali je kačo kdo nastavil z razlogom, pa so se zadnje mesece spraševali kriminalisti v Indiji. Lani 25-letna Uthra je bila žrtev smrtonosne strupene kobre. Sicer v Indiji ni tako redko, da nekdo umre zaradi ugriza kače, a vendarle je bilo v tem primeru preveč znakov, da je za njeno smrt kriv njen mož, kar je policijska preiskava tudi dokazala.