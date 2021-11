Kacin: Ne moremo več računati na to, da bomo lahko vse bolnike zdravili v Sloveniji

Po opozorilu glavnega epidemiologa v državi, prošnjah praktično vseh direktorjev bolnišnic v državi, da so številke nevzdržne in napovedi kažejo, da bo zdravstveni sistem pokleknil, vlada ni potegnila nobene poteze. Novih ukrepov ni, precepljenost je še vedno prenizka, še vedno kup spletnih dvomljivcev in zanikovalcev virusa. Oglasil pa se je po dolgem času koordinator cepljenja Jelko Kacin. Človek, ki je v prvem in drugem valu opravičeval zaprtje države, kritiziral tiste, ki se ga niso držali in delil nasvete, kako naj zdržimo in se čemu pač odpovemo. Tokrat pa povsem drugače, češ, da je nesprejemljivo in nespodobno od zdravstva, da pričakuje popolno zaprtje države, sami pa ne znajo prilagoditi svojega načina dela ljudem, ki ure in ure čakajo, da bodo na vrsti za cepljenje.