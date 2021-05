'Nujno potrebujemo aplikacijo, brez nje vsega prebivalsta v večji meri očitno ni mogoče zajeti'

Vsi, ki še razmišljate, ali bi se cepili, ne odlašajte več, je pozval Jelko Kacin. Vsak teden pričakujemo številčne dobave cepiv, zato pa na drugi strani cepilni centri potrebujejo več prijav, je še bil jasen. Na vrsti za cepljenje so trenutno prebivalci med 50. in 59. letom starosti, a številke kažejo, da odziv ni takšen, kot bi si ga želeli. Skupna aplikacija za prijavo na cepljenje bo delo cepilnim centrom precej olajšala, še dodaja Kacin in verjame, da bo cepljenje potem lažje steklo. Nismo še niti na polovici prvega kroga cepljenja, pa se Slovenija že pripravlja na drugi krog. Kdaj se bodo začela cepljenja s tretjim odmerkom in s katerimi cepivi se bomo cepili?

