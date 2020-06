Besedna vojna med Gantarjem in Kacinom. 'Kacin se je v zadnjih mesecih veliko naučil o zdravstvu'

Število okuženih na Hrvaškem se povečuje, prav tja pa je v zadnjih tednih odšlo okoli 32.000 Slovencev. Zdravstveni minister Tomaž Gantar je že dejal, da bi tudi Hrvaška lahko postala rdeča cona z obvezno karanteno za povratnike iz nje. To pa je sprožilo plaz kritik. Odzvala sta se tudi hrvaški premier Andrej Plenković in vladni govorec Jelko Kacin. Slednji je nastop ministra za zdravje označil za "premalo domišljen". Gantar pa mu je že vrnil in tvitnil: "Kacin se je v zadnjih mesecih veliko naučil o zdravstvu."