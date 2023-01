Klemnu Kadivcu, Bojanu Stanojeviću in Draganu Čikojeviću so sodili za hudodelsko združevanje, da so se vnaprej združili in dogovorili, da bodo ugrabili Žarka Tešanovića in Danijela Božića. Slednjega so čez dva tedna našli mrtvega v gozdu. Sodnica je Kadivcu dosodila 6 let in pet mesecev zaporne kazni, a za milejše kaznivo dejanje, in sicer za protipravni odvzem prostosti Tešanoviću in sostorilstvo pri odvzemu prostosti na grozoviti način Božiću.