Kadrovska stiska v Kranjskih vrtcih. Za pomoč so se obrnili na ministrstvo

Bolniška odsotnost, karantena, varstvo četrto in petošolcev ter celo zavrnitev obveznega testiranja - vse to je pripeljalo do kadrovske stiske v Kranjskih vrtcih, ki skupno sprejmejo okrog 1600 otrok. Manjka jim kar 50 od 220 strokovnih delavcev, zato so morali zmanjšati število oddelkov in celo skrajšati delovni čas. Za pomoč so se obrnili celo na ministrstvo in pristojne pozvali, naj razmislijo o odprtju osnovnih šol vsaj do petega razreda, saj prav odsotnost zaposlenih zaradi varstva otrok vrtcem predstavlja največjo težavo.

