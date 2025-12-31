Naslovnica
Kaj bi moralo biti na mizi na zadnji večer leta?

Medvode, 31. 12. 2025 18.15 pred 1 uro 1 min branja 41

Avtor:
Ana-Marija Ficko
thumbnail

Zadnji večer leta ima prav poseben pomen in zato silvestrska večerja ni le obrok, ampak slovo od starega in pogled v novo leto. In kaj bi moralo biti na mizi po ljudskem izročilu? Katerim vražam še vedno radi prisluhnemo in zakaj je pomembneje, s kom večerjo delimo, kot pa kaj jemo? Po odgovore smo se odpravili v domačo gostilno Mihovec, kjer kuha chefinja, ki je nekoč silvestrovo vedno preživela delovno, danes pa na domačo mizo nikoli ne položi jedi, zaradi katere bi bila na zadnji večer v letu prikrajšana za čas z domačimi.

KOMENTARJI41

Agartha enjoyer
31. 12. 2025 19.47
Spet neke vraževrne fore in kr neki prepsevki in pol vam ženske še verjamejo.. recimo da so blodinke najpametnejše ženske na svetu to je bil eden od vaših prispevkov. Drgač pa men je sreča v savudrijo ravnokar odplavala sedaj grem pa še na sladico na mal jače stvari.
Odgovori
+1
1 0
ZIPPO
31. 12. 2025 19.42
Mi bomo imeli nadevane golobe z nutrijinim nadevom 🤣
Odgovori
0 0
Julijann
31. 12. 2025 19.42
Kot vedno .... pri enih bo miza preveč obložena, pri enih pa bolj slabo.
Odgovori
0 0
Agartha enjoyer
31. 12. 2025 19.40
O fuj ko un pire vidim iz vrečke se mi ubrne..ni čudno da so SDSovci hotli Alkohol uvesti v šole.
Odgovori
+1
2 1
YouRangMyLord
31. 12. 2025 19.26
Ko zaklenejo komentar pod člankom o lepotnem posegu Slovenke v Turčiji... Ja, kateri slo kirurg vam je pa plačal ? Šit no, dejte pošteno, če se še trudite bit kredibilno nepristranski v tej mafijsko obladujoči državi.
Odgovori
+4
4 0
Sandokkan
31. 12. 2025 19.27
Piše. Peter Zorman. Najslabši V SLO
Odgovori
+1
2 1
Sandokkan
31. 12. 2025 19.18
Slovencem in Sloveniji vse najslabse vam zelim! Keri f.narid,dobro,da vas je samo 1 milijon in da vas kmalu ne bo več:))))
Odgovori
-3
1 4
ZIPPO
31. 12. 2025 19.38
Upam da si zdaj srečen po tem zapisu.Lepo praznuj v družbi svojih.🥂
Odgovori
+1
2 1
nominator13
31. 12. 2025 19.12
Pri Slovenki hudi zapleti po lepotnem posegu v Turčiji....placan oglas habjan
Odgovori
+4
4 0
fljfo
31. 12. 2025 19.11
Krotegini.
Odgovori
+0
1 1
PoldeVeliki
31. 12. 2025 19.09
Žal bo miza prazna, ker pod Golobizmom so cene tako narastle, da si nem oremo privoščiti nič za novo leto.
Odgovori
+3
7 4
Blue Dream
31. 12. 2025 19.12
"Ne jamraj išči rešitve" Miro Cerar
Odgovori
-1
4 5
ptuj.si
31. 12. 2025 19.09
Mene pa zanima zakaj bi morali davkoplačevalci plačevati zdravljenje nekomu, ki gre na črno na lepotno operacijo v tujino?
Odgovori
+4
7 3
Rob123
31. 12. 2025 19.18
Zakaj na crno na operacijo gres kamor hoces. Kaj ti trgajo ot tvoje socialke?
Odgovori
-1
2 3
periot22
31. 12. 2025 19.06
Zakaj bi morali na Silvestrovo imeti kaj posebnega na mizi pa kje ste to pobrali vsak naj ima kar mu paše!
Odgovori
+3
7 4
periot22
31. 12. 2025 19.04
Mediji ste uničili praznike s svojimi reklamami zlajnami zato večina komaj čaka da je vsega konec!
Odgovori
+6
8 2
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
31. 12. 2025 18.59
Palačinke
Odgovori
+1
4 3
JApajaDAja
31. 12. 2025 18.56
karkoli že bo, naj bo vsem poln krožnik in nasmeh v očeh!
Odgovori
+8
8 0
Iqos
31. 12. 2025 18.48
Najboljš bi blo tisto,kar vsak dan. Vsega imamo polno rit.
Odgovori
+9
11 2
anatomija
31. 12. 2025 18.40
vi jejte kar drugi hočejo , jaz bom jedel kar meni paše !
Odgovori
+12
15 3
pager
31. 12. 2025 18.37
o tem kaj bom imel na mizi odločam jaz in ne nek medij, sam posiljevanje, kot da nimamo svojih glav za razmišljanje
Odgovori
+11
13 2
Veščec
31. 12. 2025 18.35
pr nas krvavice,zelje,poštokan krompir z ocvirki,pehtranka,domači piškoti,medenjaki,pa to
Odgovori
+7
9 2
nagec123
31. 12. 2025 18.35
Pečem rebre na žaru zunaj pri -5
Odgovori
+8
10 2
YouRangMyLord
31. 12. 2025 18.34
Na mizi je tisto, kar se upošteva po prehranjevalnih željah tistih s katerimi smo v družbi, ne pa po neki zapovedovalni tradiciji medija.
Odgovori
+6
8 2
bibaleze
