Kaj bi moralo biti na mizi na zadnji večer leta?

Zadnji večer leta ima prav poseben pomen in zato silvestrska večerja ni le obrok, ampak slovo od starega in pogled v novo leto. In kaj bi moralo biti na mizi po ljudskem izročilu? Katerim vražam še vedno radi prisluhnemo in zakaj je pomembneje, s kom večerjo delimo, kot pa kaj jemo? Po odgovore smo se odpravili v domačo gostilno Mihovec, kjer kuha chefinja, ki je nekoč silvestrovo vedno preživela delovno, danes pa na domačo mizo nikoli ne položi jedi, zaradi katere bi bila na zadnji večer v letu prikrajšana za čas z domačimi.