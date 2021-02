Kaj bi novo sproščanje ukrepov pomenilo za osnovnošolce in dijake?

Še bolj kot trgovci odločitev vlade nestrpno čakajo ravnatelji osnovnih in srednjih šol kot tudi vsi šolarji in dijaki. Šolniki pravijo, da so pripravljeni na vrnitev vseh učencev in zagotavljajo, da bodo poskrbeli za varno vračanje vseh. Če bo vlada odločitev sprejela, se v ponedeljek vrača druga triada, v torek pa tretja triada osnovnošolcev. Čimprejšnje vrnitve si želijo tudi dijaki, po vladnem semaforju bi se prihodnji teden lahko v šole vrnili tudi zaključni letniki.