Kaj bo Slovenija imela od izvolitve v Varnostni svet Združenih narodov?

Izvolitev odpira veliko več vrat kot le tista od sobane, kjer se soodloča o miru in ukrepih v svetu. Gospodarska zbornica se že pripravlja za vstop na trge tretjih držav, ki so bili do zdaj precej bolj nedosegljivi. Če nam je bolj ali manj jasno, kako bo glasovala naša država v Varnostnem svetu, je pomembno, katere teme bomo odpirali in ali bodo o tem obveščeni doma tisti, ki bodo lahko pristavili svoje znanje in proizvode. In bomo od diplomatske zmage dejansko v državno blagajno prek podjetij pripeljali pravo zmago. Finančno.