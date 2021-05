Kaj bo sprememba Zakona o tujcih prinesla za tuje študente in naš visokošolski sistem?

Slovenci se v zadnjih letih soočamo z begom možganov, in namesto da bi tujim študentom, ki bi lahko s svojim znanjem naši državi veliko doprinesli, študij pri nas kar se da olajšali, jim ga bomo z novim Zakonom o tujcih le še otežili. Po novem bodo namreč morali tuji študentje, ki se bodo odločili študirati v Sloveniji, dokazati, da imajo na računu slabih 5000 evrov, če bodo želeli prejeti dovoljenje za bivanje. Do zdaj je bila dovolj samo pisna izjava staršev, da svojega otroka med študijem pri nas lahko preživljajo. O svoji izkušnji je spregovorila tudi redna študentka iz Makedonije. Kaj bo nov zakon prinesel za tuje študente in naš visokošolski sistem, za zdaj še ni čisto jasno.

